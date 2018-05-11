Призер конкурса прогнозов «Деньги КорЛЕОНе» от «Рейтинга Букмекеров» и БК «Леон» Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов «РБ», дал прогноз на матч Рафаэль Надаль — Доминик Тим, который состоится в рамках теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Серьезный вызов бросил Шварцман Надалю, заставлял его ошибаться в простых ситуациях. Не хватило силы Диего, зато в скорости проблем не было. Боролся за каждый мяч. Но все же этого недостаточно против Надаля, у которого пока все компоненты игры на высоте. Надаль побил рекорд Джона Макинроя и сделал вот уже 50 сетов кряду. Это хороший стимул оторваться от предыдущего рекордсмена, тем более в соперниках Тим, который не так давно (три недели назад) взял всего два гейма у Рафы. С тех пор игра Тима улучшалась отрывками.

Есть игроки, которые не выдерживают давления и устают в процессе игры, особенно ведя в счете, — это Чорич. А есть которые разыгрываются и применяют тактику, — это Тим. Но его огромное желание встретиться с Рафой потребовало огромных усилий, чтоб пройти Борну. Все же Чорич очень здорово играл и мало что позволял Тиму. Предположу, что пик его игры пришелся как раз на Борну, и с Надалем ему придется еще сложнее. Надаль знает о способностях Тима, поэтому ему обязательно нужно держать концентрацию от начала и до конца, перекрывая воздух Доминику, иначе 51-й или 52-й сет может быть проигран.