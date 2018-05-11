Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч Беларусь — Чехия в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоится в пятницу, 11 мая, в Копенгагене на «Роял-Арене». Эксперт считает, что в верховом матче сборная Чехии одержит победу.

Сборная Чехии явный фаворит этой группы, особенно после того как состав команды пополнился НХЛ-овцами. Основную часть голов в матче против сборной России забросило именно звено с Давидом Пастрняком и Якубом Крейчиком. Они отлично себя показали во вчерашнем матче.

Сборная Беларуси в этом матче ничего не сможет противопоставить, хотя было бы неплохо, если бы они смогли зацепиться за игру и выиграть этот матч. Такое, конечно, возможно, если чехи недооценят соперника, а белорусы, наоборот, будут крайне мотивированы и выйдут на этот матч с бешеной верой в себя. Но, в это слабо верится. Скорее всего будет крупная, разгромная победа сборной Чехии. Жду много голов и верховой матч.