Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский записал видео с прогнозом на матч 37-го тура испанской примеры «Бетис» – «Севилья». Он предложил две ставки на этот матч.

Всем большой привет из Испании!

В эти выходные состоит суперогненный матч — «севильское дерби». «Бетис» принимает «Севилью», в ситуации, когда для «Бетиса» турнирной мотивации нет. Команда обеспечила себе место в Лиге Европы, а вот «Севилья» еще нет.

Очень может быть, что «Севилья» не попадет в Лигу Европы, если «Бетис» возьмет ее и обыграет. Для «Бетиса» и его болельщиков нет ничего слаще, чем обеспечить проблемы для своих соседей и соперников, поэтому при своих болельщиках на своем поле даст битву, будет рубиться, и кости будут лететь.

Действительно, самое жесткое противостояние, которое только есть. Всегда бывает очень много желтых и красных карточек. Думаю, что в ставках лучше всего сконцентрироваться именно на том, что будет много карточек. Если мы посмотрим игру первого круга, в котором «Бетис» выиграл со счетом 5:3, то карточек было 8. В прошлом году в одном «севильском дерби» было 6 карточек, а в другом — 9.

Самое важное то, что в субботу будет обслуживать игру один из самых кровожадных судей, каталонец Альварос Эскердо, который в среднем дает по 6 желтых карточек за игру. Кроме того, он один из лидеров по удалениям: в среднем за матч он показывает 0,4 красные карточки за игру. Поэтому тут можно сыграть на том, что будет удаление, я думаю, оно будет и тотал больше по карточкам.

Я обратил внимание, что Альварос Эскердо очень охотно показывает карточки в первом тайме, охотней любого испанского судьи, а вот во второй половине игры он не так часто достает карточки. Иногда жалеет команды в концовке игры, а вот в первом тайме действительно много карточек. Мне кажется, тут резонно играть тотал больше по карточкам именно в первом тайме. Правда, в паре букмекерских контор я не нашел ставки на тотал в первом тайме по карточкам, поэтому могу порекомендовать вам такую ставку, как первая карточка с 1-й по 20-й минуты. То, что первое предупреждение случится до 20-й минуты, оценивается коэффициентом 1,83. Мне кажется, это хорошее предложение.

Общее количество желтых карточек, тоже очевидная ставка. Тотал больше 7,5 карточек оценивается коэффициент 2,12. Это очень много. Более верная ставка — это тотал больше 6,5 карточек и на это коэффициент 1,60, но, мне кажется, тут можно рискнуть и поставить на тотал больше 7,5 карточек. Поскольку игра очень кровожадная и всегда тут бывает много предупреждений, а когда судит Альварос Эскердо, то это просто подарок.

Такие мои ожидания от матча. Первая ставка — первая желтая карточка до 20-й минуте и вторая ставка, что карточек будет больше 7,5. Спасибо за внимание, с вами был Александр Вишневский. Всем хороших ставок и хорошего настроения.