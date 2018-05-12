Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» – «Сельта» в 37-м туре испанской примеры. Встреча состоится в субботу, 12 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что гости забьют, но проиграют.

Так уж складывается, что «Реал» с весны лишь один матч сыграл на ноль — на выезде с «Лас-Пальмасом». Во всех остальных встречах, так уж складывается, «Реал» пропускает, мы не берем матч гостевой с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Пропускал «Реал» от «Баварии», да и в последних матчах он пропускает, причем достаточно много. Три мяча пропустил «Реал» от «Севильи», 2 — от «Барселоны», 2 — от «Баварии», еще один — от «Леганеса».

Да, впереди финал Лиги чемпионов, кому-то Зидан даст отдохнуть. Но при этом, дав отдохнуть некоторым игрокам в матче с «Севильей», в домашнем матче с «Сельтой» Зидан будет их использовать. Какая-то игровая практика лидерам «Реала» нужна.

Ну а «Сельта», как правило, в последние годы на «Бернабеу» проигрывает, но забивает. «Сельта» вообще много забивает, а «Реал» достаточно много пропускает.

Здесь напрашивается вариант — «победа «Реала», и обе команды забьют». У «Реала» пока остаются математические шансы обойти «Атлетико», почему бы ими не воспользоваться. Коэффициент ставки — 1,92.