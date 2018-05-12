Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч Россия – Швейцария в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоится в субботу, 12 мая, в Копенгагене на «Роял-Арене». Эксперт считает, что в низовом матче сборная России одержит победу.

После тяжелого матча против сборной Чехии нашей команде придется выигрывать у швейцарцев. Я думаю, что они смогут одержать победу, даже несмотря на то что сборная Швейцарии это очень быстрая команда. Два периода они будут играть в быстрый и техничный хоккей, но все же держаться вторым номером. Так скажем, что подопечные Патрика Фишера будут выступать в роли андердогов, или темных лошадок, которые могут стать героями, да не только могут, а они готовы ими стать, если сыграют правильно и не будут сильно ошибаться. Сборная Швейцарии — хорошая команда. У них будет пополнение из НХЛ, но не в этом матче.

Поставлю на то, что сборная России все-таки одержит победу, но некрупную. Тем более Гусев и Капризов будут играть в одном звене. Я думаю, что пару голов россиянам удастся забросить в большинстве. С чехами им это сделать не удалось, а вот против швейцарцев наше большинство должно заработать. Много голов от этого матча я не жду. Думаю, что в низовой игре победу одержит сборная России.