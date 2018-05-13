Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд» 38-го тура АПЛ. Встреча состоится в воскресенье, 13 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева победят в «верховой» игре.

«Манчестер Юнайтед» на финише сезона сыграет с «Уотфордом». Команда Моуринью заканчивает сезон в чемпионате дома. Должен «МЮ» несколько поярче должен сыграть в этом матче, чем это обычно бывает. Не всегда мы видим яркий футбол в исполнении этой команды, но последняя игра чемпионата, свое поле. В плане настроя и настроения у хозяев все должно быть в порядке.

Я выбираю ставку — «победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2,5 мяча» с коэффициентом 1,84. Думаю, что здесь вообще можно ждать разгрома. Точно жду яркого футбола от «Ман Юнайтед».