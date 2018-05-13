Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян дал прогноз на матч «Ньюкасл» – «Челси» в 38-м туре АПЛ. Он предлагает ставить на хозяев с форой (+1).

«Ньюкасл» расслабился после того пересек пресловутый психологический 40-очковый барьер и проиграл четыре встречи подряд. Но в последнюю неделю сезона, как показала недавняя игра со «шпорами», «сороки» собрались и отыграли вполне достойно. Мне кажется, последний матч сезона перед своими болельщиками, да еще против «Челси», северяне проведут на том же уровне.

«Челси» сам вырыл себе яму, в которую попал. Не сумев обыграть дома «Хаддерсфилд», «синие» практически лишили себя шансов на Лигу чемпионов. Для того, чтобы в нее попасть, нужна не только победа над «Ньюкаслом», но и домашнее поражение «Ливерпуля» в игре с «Брайтоном». Кажется, даже игроки в это уже не верят.

Мне кажется, хозяева проведут матч с куда большим желанием и вполне возможно добьются положительного результата. Даже если они проиграют, крайне сомневаюсь, что больше чем в один мяч.