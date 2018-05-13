Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Леванте» – «Барселона» в 37-м туре испанской примеры. Встреча состоится в воскресенье, 13 мая, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева навяжут борьбу каталонцам.

«Барселона» отправляется в Валенсию — в гости к «Леванте», который показывает феноменальный футбол в последнее время. С тех пор как команду возглавил Пако Лопес, «Леванте» проиграл всего один матч. И кому? «Атлетико» в Мадриде. Правда, поражение было крупным — 0:3. А так во всех матчах «Леванте» показывает себя очень боеспособной и крепкой командой.

К матчу с «Барселоной» «Леванте» подошел с серией из четырех побед кряду. Команда в нижней части турнирной таблицы, но выглядит достаточно уверенно.

Если посмотреть матчи в Валенсии между этими командами, то «Леванте», конечно, пыжится, бодается, но, как правило, проигрывает. 0:2 было в прошлом сезоне, 0:5 — в позапрошлом, было и 1:4 в Кубке Испании, но была и ничья — в 2013-м.

Сейчас у «Барселоны» есть приоритетная задача — пройти весь чемпионат без поражений. Этим и будет руководствоваться Эрнесто Вальверде. Если с «Вильярреалом» дома так все удачно сложилось — крупная победа 5:1, правда, там нужно плясать от обороны «Вильярреала», то «Леванте» даст настоящий бой каталонцам.

Играть на «Сьюдад де Валенсия» всегда непросто, в каком бы состоянии ни находились хозяева. Попробую догнаться — взять тот же вариант, что предлагал на матч «Барсы» с «Вильярреалом». «Леванте» с форой (+2) с коэффициентом 1,66. С форой (+1,5) также можно попробовать за 2,08. «Барселоне» придется приложить максимум усилий, чтобы увезти из Валенсии положительный результат.