Хоккейный обозреватель «Рейтинга Букмекеров» Максим Лебедев дал прогноз на матч Чехия – Австрия, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. Он считает, что чехи одержат комфортную победу.

Чехия и Австрия играют свой последний матч. Чехи – на групповом этапе, австрийцы – на чемпионате вообще. Понятно, что чемпионат для австрийцев не задался. Не окажись в столь ужасном состоянии белорусы, из группы «А» наверняка вылетели бы именно австрийцы, едва успев сюда зайти.

Но вопрос в другом. Что могут хотеть такие разные команды в своих последних матчах. Австрийцы, понятное дело, лелеют надежду громко хлопнуть дверью на прощание. Чехи, конечно, могли бы поиграть в интересную игру «подбери себе соперника», если бы в обеих группах можно было бы хоть что-то понять, не сломав обе ноги.

То есть считать никто ничего не станет. Но и на «разрыв аорты» никто не побежит. Стало быть, чехи будут готовиться к четвертьфиналу, и есть большая вероятность отдельных кадровых экспериментов. Нет, Крейчи, конечно, в ворота ставить не будут, но вот попробовать потасовать звенья тренерский штаб, безусловно, может.

То есть сильно много голов в этом матче не будет. Чехи выиграют достаточно спокойно и с небольшим преимуществом, но непременно в основное время.