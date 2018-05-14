Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч Канада – Латвия, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. Он считает, что латвийцы дадут бой канадцам.

Давно уже канадцы так низко не падали на групповых этапах чемпионатов мира. Команде, для которой неудовлетворительно все, что ниже первого места, вдруг оказаться на четвертом – это, конечно, еще не позор. Позор будет, если Канада не попадет в плей-офф, а такая вероятность, на минуточку, тоже имеется.

Латвийцы, понятное дело, лягут костьми. У них, в принципе, неплохо получается ложиться костьми в матчах с канадцами. Правда, результата это обычно не приносит, но самоуважение сохраняет на целый сезон.

Поэтому, скорее всего, все повторится по-писаному, как уже было много раз. Латвийцы порвутся на британский флаг, но им не хватит совсем чуть-чуть. Канадцы не без тревог и волнений, но возьмут эти три чертовых очка.

Эх, согласитесь, а как бы хотелось, чтобы Латвия, упершись всем, чем только можно, стояла бы насмерть, а Мерзликин ловил бы все и еще чуть-чуть. Вот было бы здорово! Но не будем мечтать о несбыточном. Канада победит, достаточно скромно, но в основное время.