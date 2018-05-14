Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч Россия – Словакия в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоится в понедельник, 14 мая, в Копенгагене на «Роял-Арене». Эксперт считает, что в низовом матче сборная России одержит победу.

Сборная Словакии провела неплохой матч против шведов, проиграла в овертайме со счетом 3:4, но имела все шансы для того, чтобы выиграть. У нашей команды была тяжелая победа над швейцарцами, в концовке матча пришлось немного понервничать. Думаю, что для борьбы за первое место со шведами в последнем туре нужно, конечно же, обыгрывать словаков. Наши ребята это понимают и будут стараться любым способом заработать три очка. Неплохо вписался Гусев в состав, в тройку к Дацюку, и уже набрал два очка.

Я думаю, что в этой встрече наша команда будет, конечно же, владеть преимуществом, но опыт Олимпийских игр показывает, что словаки умеют играть в контратакующей манере. Наши ребята готовы к этому, будут сводить к минимуму все свои ошибки и потери шайбы в средней зоне, поэтому поставлю на победу сборной России в низовом матче.