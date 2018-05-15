Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч Канада — Германия, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. Он считает, что немцы дадут бой сопернику.

Едва отскочив в овертайме от ни разу не звездной сборной Латвии, родоначальникам спустя 17 часов придется снова выходить на лед. Кажется, что соперник полегче и уже лишился шансов на попадание в плей-офф. Но мы еще с Олимпиады в Пхенчхане помним, что Канада – это как красная тряпка для быка. Причем у команд второго эшелона мотивация гораздо выше.

А ведь канадцам немцев надо обыгрывать. Чтобы не получить в четвертьфинале сразу шведов или русских. Конечно, Финляндия может сделать так, что канадцы выше третьего места не поднимутся. Но может и не сделать, если американцы не дадут.

И вот достаточно проходной матч внезапно превращается в крайне интересный. Немцы могут поиграть от души. Проиграют – никто их ругать не станет. Выиграют – войдут как минимум в немецкую хоккейную историю.

Жаль, конечно, что Канаду после победы над Латвией нельзя вовсе освободить от плей-офф. Вот была бы веселуха, выйди туда Дания с Латвией при невышедшей Канаде. Но теперь у нас либо Латвия, либо Дания. А Канада выходит в плей-офф с любого места в группе, кроме первого.

Вот вам и еще один стимул для вечерних шведов – не угодить под Канаду.