Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч Россия — Швеция в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоится во вторник, 15 мая, в Копенгагене на «Роял-Арене». Эксперт считает, что основное время матча закончится ничейным исходом, а в дополнительное время или по буллитам сборная России одержит победу.

Шведы всегда хорошо играют в первых периодах, в каждой встрече они забросили по две шайбы. Это принципиальный матч за первое и второе места в группе. Пока шведы идут на первом, но, если наша команда сможет выиграть в этой встрече, сборная Швеции опустится на второе место.

У нашей команды не будет Мамина в составе. Посмотрим, выйдет ли Андронов, плюс есть небольшое повреждение у Хафизуллина. Но стиль игры от этого не поменяется. Наши ребята постараются сыграть, скажем так, сдержанно. Нужно реализовывать большинство, потому что в прошлом матче оно снова не сработало. Я думаю, что в этой встрече россияне будут играть по счету и только на победу, даже несмотря на то что арена снова будет заполнена болельщиками в желто-синих майках. Будем надеяться, что колоссальная поддержка шведских болельщиков не повлияет на игру нашей команды. Поставлю на победу сборной России, но в дополнительное время или по буллитам.