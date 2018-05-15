Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч Латвия — Дания в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоится во вторник, 15 мая, в Хернинге на арене «Йюске Банк Боксен». Эксперт считает, что в низовом матче датчане одержат победу.

В этом матче решается, кто будет играть дальше в плей-офф. Датчане на данный момент находятся на 4-м месте, у них 11 очков, а латыши отстают на одно очко, они на пятом месте с 10 баллами. Как раз в этой встрече и будет все решаться. Сборная Германии уже точно никуда не попадает, датчан они точно не догонят. Немцы будут играть с канадцами, от этого матча тоже многое зависит.

Но все же я думаю, что датчане на своем домашнем чемпионате, при поддержке своих болельщиков будут крайне мотивированны. Они смогут победить в этом матче и выйти в плей-офф. Но много голов от этой встречи я не жду, будет заброшено не более пяти шайб.