Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Марсель» – «Атлетико» в финале Лиги Европы. Эксперт предложил три ставки на эту игру.

Прогноз на матч финала Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико»: «Атлетико» выиграет всухую», «Марсель» не забьет» и «тотал меньше 2,5».

Когда играет мадридский «Атлетико», то всегда можно говорить, что соперник не забьет. Оборона настолько хорошо выстроена, настолько они здорово играют в контратаку, особенно на чужих полях. Здесь будет нейтральное поле, но еще раз повторю, что в защите «Атлетико» играет великолепно.

«Марсель» будет стремиться атаковать, а значит, будут зоны для того, чтобы Гризманн и компания могли атаковать. Они практически никого не разбивают по большому счету, они забивают свои один-два гола, которых им вполне хватает. Этим и отличается мадридский «Атлетико». Поэтому думаю, что «Атлетико» победит.