Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владимир Чаплыгин дает прогноз на завершающий четвертьфинальный матч мужской части турнира в Риме. Эксперт считает, что Александр Зверев обойдет своего соперника по количеству выполненных эйсов.

Итак, что у нас со статистическими данными? За последний год на грунтовых кортах в среднем за гейм Зверев делает 0,45 эйса, а Гоффен – 0,34. При этом у Александра чуть лучше выглядит игра на приеме чужой подачи. В среднем за гейм он позволяет соперникам выполнить 0,22 эйса, в то время как у Давида такой же показатель составляет 0,39 эйса за гейм.

Друг с другом теннисисты играли три раза. Во всех трех встречах по количеству эйсов впереди оказывался Александр Зверев. Для нас наибольший интерес представляет матч 29 апреля 2016 года в Мюнхене, так как он проходил на грунтовом покрытии. По итогам трех сетов счет по эйсам 10-4 в пользу Зверева.

Конечно, сейчас есть риск того, что у Александра попросту кончатся силенки: играть три турнира подряд от звонка до звонка очень непросто. Напомню, Зверев одержал победы в Мюнхене и Мадриде. Но мне кажется, что у Александра не такой характер, чтобы филонить на корте, да и в его возрасте (21 год) силы восстанавливаются довольно быстро. Так что я делаю ставку в пользу минусовой форы по эйсам на Зверева.