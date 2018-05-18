Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Мария Шарапова – Елена Остапенко в четвертьфинале женского турнира категории Premier 5, который проходит в Риме. Поединок состоится в пятницу, 18 мая. Эксперт считает, что в предстоящем матче россиянка победит.

Шарапова постепенно улучшает качество своей игры. Матч с Гавриловой она выиграла в двух сетах. Даша очень здорово провела встречу с Мугурусой, спаслась с 0:4 в решающем сете, играла достаточно активно. Но во встрече с Шараповой ей приходилось только защищаться, носиться по корту, пытаясь доставать мячи. При этом Шарапова часто отдавала свою подачу, были двойные. Но Гаврилова в целом на приеме хорошо смотрится. Зато сама Шарапова принимала отлично, много раз чисто выигрывала с приема. А у Остапенко подача не слишком грозное оружие. Она работает над ней, но нельзя сказать, что удается сделать большой шаг вперед в этом плане.

В розыгрышах Остапенко будет опаснее Гавриловой для Шараповой. Она может атаковать, забивать. Но все-таки в плане подачи она серьезно уступает. И это может стать решающим фактором в этой встрече. Не жду легкой победы одной из девушек, но поставлю на победу Шараповой.