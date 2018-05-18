Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Симона Халеп – Каролин Гарсия в четвертьфинале женского турнира категории Premier 5, который проходит в Риме. Поединок состоится в пятницу, 18 мая. Эксперт считает, что в предстоящем матче француженка выиграет минимум сет.

Посмотрела матч Каролин Гарсии со Слоан Стивенс, и надо сказать, что игра француженки понравилась. Американка билась изо всех сил, особенно во втором сете, но ее не хватило. Гарсия явно добавила в уверенности, меньше нервничает. И это идет на пользу ее игре. Практически нет затяжных спадов по ходу матча. А раньше подобные провалы у нее бывали. Гарсия играет очень активно, постоянно давит. У нее мощные удары с задней линии. Агрессия позволяет ей доводить до конца атаки.

Халеп в четверг отдыхала. Мэдисон Киз снялась, и румынку проверить в этом матче не удалось. А было бы интересно посмотреть, как она справляется с мощью американки. На прошлой неделе Халеп проиграла Каролине Плишковой. Игра Гарсии более-менее похожа на действия чешки. Она тоже будет атаковать, давить. Справится ли с таким напором Халеп? Я не уверена. Думаю, как минимум сет француженке по силам взять в этой игре.