Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, записал видеопрогноз на финальный матч Кубка Германии сезона-2017/18 «Бавария» — «Айнтрахт». Эксперт «Рейтинга Букмекеров» полагает, что мюнхенцы смогут отличиться в каждом из таймов.

Поговорим о финале Кубка Германии, в котором сыграют «Бавария» и «Айнтрахт».

Мы видели странное выступление «Баварии» в последнем матче чемпионата. Юп Хайнкесс сразу же сказал, что в финале Кубка такой «Баварии» вы не увидите. Я думаю, что это всем понятно. Последний матч под руководством Хайнкесса, возможно, последний матч для кого-то из игроков в составе «Баварии», так как в ней начинается новая эра, приходит новый тренер. Конечно, она захочет дополнить свое чемпионство завоеванием кубка.

Честно говоря, я не вижу вообще никаких шансов у «Айнтрахта», потому что ему попадется сверхмотивированный соперник, а у команды из Франкфурта игровых качеств не так много, чтобы «Баварии» противостоять. Плюс мотивация, которая была получена в последнем туре Бундеслиги, когда «Баварию» разгромил «Штутгарт» со счетом 4:1.

Кстати, возможно, что в финале сыграет Мануэль Нойер, об этом говорят. Но я предлагаю отталкиваться от игры «Баварии» в атаке. Я думаю, что в финале Кубка она своему сопернику особо из обороны выйти не позволит, а мастерства у «Баварии», это мы видели даже по матчам с «Реалом», где просто не было реализации, хватает. Мастерства много, оно никуда не делось.

Моя ставка – «Бавария» забьет в каждом из таймов». Коэффициент — 1,75.