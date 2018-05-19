Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Илья Казаков записал видео с прогнозом на финальный матч Кубка Англии сезона-2017/18 «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Он предложил три ставки на этот поединок.

Я Илья Казаков, и сегодня мы говорим о предстоящем финале Кубка Англии. Матче, который исторически для Великобритании имеет огромное имиджевое значение, начиная даже не знаю с какого, уходя в далекое прошлое, года.

«Челси» против «Манчестер Юнайтед». Антонио Конте, крепко стоящий на выход, против Жозе Моуринью, который в очередной раз готовится сделать новую команду «МЮ». Клубы, которые не являются триумфаторами этого сезона: чемпионат не выиграли, в Лиге чемпионов и Лиге Европы особо многого не добились. Поэтому этот матч для обоих тренеров, что называется, сверхстатусный.

Если мы посмотрим на статистику, то увидим очень интересную вещь, я не беру какие-то победные или беспроигрышные серии или количество мячей, которые команды забивают или пропускают в этом розыгрыше Кубка Англии, я говорю о противостоянии «Челси» и «Манчестера». У лондонцев удивительный перевес. Они умудрились, казалось бы, такого солидного соперника сделать клубом, который у них не выигрывает именно в этом очном противостоянии.

Если мы посмотрим на коэффициенты, то в Англии букмекеры наиболее вероятным исходом основного времени считают ничью, но на победу «Манчестера» и на победу «Челси» ставки примерно одинаковые. Может быть, на победу «Манчестера» чуть-чуть выше.

Я бы советовал ставить на несколько вещей в этой игре. Первое то, что обе команды забьют. Второе то, что «Челси» выиграет этот матч в основное время. Третье, если вы любите рисковые ставки на счет или какие-то дополнительные параметры, то что «Челси» выиграет с перевесом в один мяч, 2:1, и обязательно забьет по голу в каждом из таймов.