Бывший главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 38-го тура серии А «Лацио» – «Интер».

«Ох и интересный матч! «Лацио» и «Интер» борются за Лигу чемпионов, победителю достанется путевка туда. Мне кажется, миланцы больше ее заслуживают, хотя «Лацио» провел достаточно сильный сезон. Но команду Спаллетти мы давно не видели в Лиге чемпионов. По совокупности приложенных усилий в последние годы они заслужили право попробовать там свои силы. Поэтому я поставлю на победу «нерадзурри», несмотря на то что римляне уверенно выступают дома».