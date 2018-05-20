Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» – «Эйбар» в 38-м туре испанской примеры. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что Фернандо Торрес и Кевин Гамейро забьют минимум по голу.

«Атлетико» уже в статусе команды, которая выиграла Лигу Европы в этом сезоне и никакого это удивлять не должно, дома будет принимать «Эйбар». Он восьмой в турнирной таблице и его могут обогнать и «Жирона», и «Реал Сосьедад». «Сосьедаду» это будет сделать сложнее, потому что он играет с «Барселоной». Может догнать тот же «Алавес». Но и сам «Эйбар» в случае победы на выезде над «Атлетико» может обойти «Хетафе», который также проводит непростой для себя матч против «Малаги» на выезде.

Но с трудом верится в то, что «Атлетико» проиграет два подряд матча у себя дома. Конечно, настрой будет не максимальный, кому-то Симеоне даст отдохнуть, но кто на поле точно выйдет, так это Кевин Гамейро или Фернандо Торрес. Поэтому я бы в этом матче попробовал сыграть на голы, индивидуальные голы футболистов «Атлетико». Торрес прощается с мадридским клубом. Команду покидает, и очень трогательно было смотреть, как он прощается с болельщиками в Лионе. Как его семья бегала с кубком, как все было трогательно.

Как мы помним, свой сотый гол за «Атлетико» еще на «Висенте Кальдерон» Торрес забил именно в ворота «Эйбара». Для него эта команда, что называется, счастливая. Думаю, что Торрес сделает все, чтобы забить в последней игре за «Атлетико» в своей карьере. На него дают неплохой коэффициент 2,19.

Еще рассмотрел бы вариант с Кевином Гамейро. Думаю, что Гамейро с Торресом сыграют с первых минут матча, и я думаю, у него также будут шансы отличиться».