Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Барселона» – «Реал Сосьедад» в рамках 38-го тура испанской примеры. Поединок пройдет 20 мая и начнется в 21:45 мск. Эксперт предлагает поставить на победу хозяев поля в верховом матче.

«Барселона» уже оформила чемпионство. Но, даже несмотря на это, они все равно продолжают играть, в атаке у них все клеится и получается. «Реал Сосьедад» все-таки не соперник «Барселоне», поэтому не сомневаюсь, что «Барса» не в один мяч выиграет».