Комментатор бейсбола, американского футбола, баскетбола на канале Viasat Sport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Дмитрий Донской дал прогноз на матч «Голден Стэйт Уорриорз» – «Хьюстон Рокетс» в финале Западной конференции плей-офф НБА. Эксперт считает, что в предстоящей встрече «воины» выиграют, а Андре Игуодала наберет не менее 11 очков. Матч состоится 23 мая.

Стоит ли считать, что третья игра серии финала Запада была образцово-показательной? В этом матче, напомню, «Голден Стэйт Уорриорз» выиграли у соперников из «Хьюстон Рокетс», разгромив их (126:85). Думаю, что такой вывод вполне оправдан, поскольку именно в этом матче было показано, насколько мощно выглядят «Уорриорз», когда играют все звенья команды как в защите, так и в нападении.

Стоит обратить внимание, что если по итогам первой половины разрыв в счете был вполне приемлемый (11 очков), то вторая половина продемонстрировала, что значит то самое идеальное нападение «Уорриорз». Прежде всего это относится к Стефену Карри, который после первой половины набрал всего девять очков (3/11), а вот во второй он просто нашел свою игру, принеся команде 26 (10/12). Если после первых двух матчей Карри испытывал огромное давление, поскольку начались разговоры, что вот, мол, он сдает и выглядит слабее своих партнеров по «Голден Стэйт», то сейчас все встало на свои места. Снова от Карри стоит ждать огромного количества очков.

Кстати, можно назвать определяющим фактором, что он весьма неплохо отработал в защите, особенно если речь идет об обороне наверху против игроков задней линии соперников. Кроме того, Карри — это и подборы, которые он буквально вырывал у более высоких оппонентов. Впрочем, на его счету лишь одна передача, но с учетом 12 комбинаций от Кевина Дюранта и Дрэймонда Грина и здесь мало к чему можно придраться.

Что может и должен сделать «Хьюстон» в четвертой игре? Во-первых, прийти в себя после такого поражения. Во-вторых, отрешиться от фактора своей площадки. Вряд ли, впрочем, такой фактор имеется. В-третьих, уделить особое внимание защите. Создается впечатление, что в третьем матче у «Рокетс» в обороне играли кто во что горазд. Не было никакой стратегии игры против лидеров соперника, и это не благодаря нападению «Уорриорз».

Боюсь, что и в предстоящем матче мы увидим примерно то же самое. Не могу сказать, что защита у тренера Майка Д’Энтони является тем самым джокером в рукаве. Скорее наоборот, уже в первой четверти «Голден Стэйт» должен понять, какие слабые места есть у оппонентов. Таким образом, не совсем верю в то, что это будет действительно упорная игра. Скорее победа «Голден Стэйт», но с меньшей разницей, например (-10,5) очка. И, кстати, рискну предположить, что на этот раз Андре Игудала сможет набрать не менее 11 очков.