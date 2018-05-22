«Рейтинга Букмекеров» начинает подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года в России с превью сборной Японии и прогнозом на ее выступление в группе H.

Японская сборная подходит к главному турниру четырехлетия на 60-м месте в рейтинге ФИФА и находится на шесть позиций выше хозяйки чемпионата. Главным успехом японцев на мундиалях считается выход в 1/8 финала в 2002 году на домашнем первенстве, а также повторение этого успеха в 2010-м в ЮАР.

В 2002 году Япония и Корея приняли главный мировой турнир сборных. Тогда в одну группу с героями этой статьи попали команды Бельгии, России и Туниса. Благодаря боевой ничьей на старте с бельгийцами и сенсационной победе над российской дружиной «самураи» подошли к заключительному матчу с африканцами на позициях лидера группы и уверенно обыграли их. Поступь сборной Японии остановили турки, поймавшие на том турнире кураж.

В Южной Африке японцы соперничали в группе с Нидерландами, Данией и Камеруном. Начав с непростой победы над представителем Африки, благодаря голу бывшего тогда в расцвете сил Кейсуке Хонды, Япония уступила звездным голландцам, дошедшим в итоге до финала (0:1). Затем последовала уверенная виктория над датчанами с легендарным Йон-Даль Томассоном в составе (3:1). Но в 1/8 финала «самураи» провели выматывающий матч с Парагваем и проиграли в серии пенальти – 0:0 (3:5).

В 2002-м сборную Страны восходящего солнца вели за собой Дзюнъити Инамото и Хидэтоси Наката, в 2010-м главными звездами были Хонда и Сюнсуке Накамура. Сегодня в Японии несколько лидеров, но самым дорогим футболистом по праву считается Синдзи Кагава из «Боруссии» Дортмунд. Его трансферная стоимость, по данным специализированного сайта transfermarkt.ru, составляет 13 млн евро.

Впрочем, в преддверии чемпионата Кагава пребывает не в лучшей форме. Пик его карьеры пришелся на 2012 и 2013 года, когда он блистал в той же «Боруссии», а затем перешел в «Манчестер Юнайтед». Тогда на трансферном рынке атакующий полузащитник оценивался в 22 млн евро, но с падением его спортивных показателей в составе «красных дьяволов» снизилась и его стоимость. Впрочем, несмотря на то что в минувшем сезоне в Дортмунде он не имел постоянного места в основе и забил всего шесть голов и отдал семь передач, Кагава по-прежнему является самым дорогостоящим игроком сборной Японии.

Квалификация

Путь команды из Страны восходящего солнца на чемпионат мира в России получился тернистым: далеко не все шло гладко. 4-кратный обладатель Кубка Азии начал отбор с 1-го группового этапа Азиатской зоны. Соперниками на этой стадии стали удивившие в дальнейшем сирийцы, довольно средние даже по меркам региона Афганистан и Сингапур, а также откровенно слабые камбоджийцы. При кажущемся отсутствии трудностей подопечные Вахида Халилходжича не сумели пройти этап без очковых потерь, но все же прогнозируемо заняли первое место в группе.

Затем японцы оказались во втором групповом этапе, где уровень соперников соответствовал их амбициям. На стартовом отрезке этапа из четырех матчей один из главных фаворитов квалификации недобрал пять очков, уступив дома Эмиратам и сыграв вничью в Австралии. В итоге за две прямые путевки на мундиаль схлестнулись сразу четыре сборные. Но победы в гостях над ОАЭ и дома над Саудовской Аравией, которую тогда еще возглавлял Берт ван Марвейк, вновь вывели Японию в главные фавориты турнира. Ничья с Ираном заставила болельщиков схватиться за голову и подарила шанс конкурентам. Но все решил успех в предпоследнем туре в игре со сборной Австралии – пусть и не без валидола, но «самураи» добыли прямую путевку в Россию.

Главный тренер

За два месяца до старта чемпионата мира в команде сменился тренер. По официальной версии, слишком эмоциональный и имеющий скандальный характер босниец Вахид Салилходжич, главным достижением которого был выход в 1/8 финала бразильского мундиаля со сборной Алжира, был уволен за неудовлетворительные результаты в товарищеских матчах с Мали (ничья) и Украиной (поражение). Но в кулуарах поговоривают, что реальной причиной такого отчаянного шага Федерации футбола Японии стал некий конфликт с боснийцем, и ссылаются на его непростой характер, не позволяющий ему долго оставаться на одном месте работы.

В итоге на тренерский мостик заступил Акира Нисино, японский специалист, не слишком известный за пределами своей родины. Всю игроцкую карьеру он провел в клубе «Хитати», разумеется, став местной легендой. За сборную своей страны он провел 12 матчей, в которых отметился одним голом. Опыт Нисино как футболиста на чемпионатах мира сводится к четырем отборочным матчам в 1977 году. А вот как тренер он значительно опытнее. В послужном списке японца уже была работа на больших турнирах: он руководил сборной Японии во время футбольного турнира Олимпиады в Атланте-1996 и вывел клуб «Гамба Осака» в полуфинал клубного чемпионата мира FIFA-2008.

Капитан

Капитаном и духовным лидером сборной Японии является опытный 34-летний Макото Хасебе, опорный полузащитник франкфуртского «Айнтрахта», который на протяжении всего сезона в Германии боролся за место в еврокубках, но в итоге не смог попасть не только в Лигу чемпионов, но и в Лигу Европы. Также клуб добрался до финала Кубка Германии, где с блеском обыграл «Баварию» (3:1).

Макото перебрался в Бундеслигу еще в 2008 году и плотно там осел. Уже в 2009-м, в свой первый цельный сезон в «Вольфсбурге», Хасебе стал чемпионом Германии. В стане «волков» капитан японской сборной провел пять сезонов, после чего перешел в «Нюрнберг», но там не смог найти себя. Сезон-2014/15 он начал в «Айнтрахте» и сразу стал игроком основного состава, которым является и по сей день.

Состав

Расширенный состав сборной Японии на чемпионат мира-2018.​

Вратари: Эйи Кавасима («Метц»), Масааки Хигасигучи, Косуке Накамура;

Защитники: Юто Нагатомо («Галатасарай»), Готоку Сакаи («Гамбург»), Томоаки Макино, Ген Шожи, Ватару Эндо, Майя Йосида («Саутгемптон»), Хироки Сакаи («Марсель»), Наомиси Уеда;

Полузащитники: Макото Хасебе («Айнтрахт»), Синдзи Кагава (дортмундская «Боруссия»), Гаку Сибасаки («Хетафе»), Риота Осима, Тосихиро Аояма, Хотару Ямагучи, Кейсуке Хонда, Генки Харагучи, Такаси Усами (оба – «Дюссельдорф»), Кэнто Мисао, Такаси Инуи («Эйбар»), Йосуке Идегучи;

Нападающие: Синдзи Окадзаки («Лестер»), Юя Осако («Вердер»), Йосинори Муто («Майнц»), Такума Асано («Штутгарт»)

Нельзя не заметить, что в составе сборной Японии немало футболистов, играющих в европейских топ-чемпионатах, а Юто Нагатомо, Кейсуке Хонда, Синдзи Кагава и его тезка Окадзаки вообще звезды мирового уровня. Это позволяет называть команду крепким и опытным коллективом выше среднего уровня.

Здесь есть опытные бойцы, футболисты, готовые пахать и выполнять черновую работу: такие как капитан Хасебе, Есида, основной защитник «Саутгемптона», чудом спасшегося от вылета из АПЛ в этом сезоне, Хироки Сакаи, столп обороны «Марселя», которого мы не увидели в финале Лиги Европы исключительно из-за последствий травмы, Юто Нагатомо из «Интера», находящийся в аренде в «Галатасарае». Также есть креативные игроки-созидатели – речь, конечно, в первую очередь о Кагаве и Окадзаки. И пусть два Синдзи сейчас не в лучшей форме, они все равно полезны своим командам – «Боруссии» Дортмунд и «Лестеру». И не будем забывать, что оба помимо победы в составе сборной на Кубке Азии-2011, являются чемпионами английской премьер-лиги, а Кагава еще и двукратный чемпион Германии и обладатель тамошнего Кубка.

Все это позволяет считать сборную Японии одной из темных лошадок, от которых можно ждать сюрприза на мундиале.



Календарь на ЧМ-2018

В России Япония выступит в группе Н, куда также вошли Польша, Колумбия и Сенегал. Поляки и колумбийцы – одни из самых прогрессирующих сборных в мире: «белые орлы» – 10-я команда в рейтинге ФИФА, а «кофейщики» – 16-я. Сенегальские «львы» также котируются достаточно высоко – они на 28-м месте.

Коэффициенты

Разумеется, букмекеры предлагают огромное многообразие ставок на чемпионат мира. Акценты на групповом этапе, что логично, расставлены в соответствии с рейтингом команд. Согласно ему, «самураи» – аутсайдеры своей группы. Но это именно тот случай, когда далеко не все так очевидно: японцы будут сражаться, и им есть кем это делать.

Если вы верите в Японию, то можете поставить на их победу в группе и выход в 1/8 финала с первого места с коэффициентом 8,5. Но здесь гораздо перспективнее выглядит ставка просто на проход дальше, независимо от занятой позиции, и ответ немаленький – 3,4. Если же вы считаете, что шансов у команды Страны восходящего солнца на чемпионате нет, то вас заинтересует ставка на то, что она станет последней в группе за 2,32. Можно также поставить на то, что герои этой статьи наберут более трех очков на этапе, такой расклад событий оценивается в 2,15, или меньше трех – 1,70.

Если же вы рискнете поставить на то, что именно японские футболисты поднимут кубок мира над головой в этом году, сыграет ставка с коэффициентом 201,0.

Вывод

Сборную Японии можно считать теневым фаворитом группы Н. Безусловно, Колумбия и Польша – более классные по уровню команды, но «самураи» могут составить им конкуренцию. Сложно поверить в то, что коллектив Акиро Нисины выиграет этап, но шансы пробиться в плей-офф с такими опытными футболистами в составе есть, и они достаточно высоки. Ставка на то, что мы увидим японцев в следующей стадии, перспективна и достойна рассмотрения.

Прогноз: 1-2-е место в группе.