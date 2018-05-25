Комментатор бейсбола, американского футбола, баскетбола на канале Viasat Sport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Дмитрий Донской предложил свою ставку на матч «Нью-Йорк Янкиз» – «Лос-Анджелес Энджелс» регулярного чемпионата MLB. Встреча состоится в ночь на 26 мая по московскому времени в Нью-Йорке на «Янки Стэдиум». Соперничать будут питчеры Луис Северино и Эндрю Хини. Эксперт предполагает, что в предстоящем матче гости сумеют преподнести сюрприз.

«Весьма примечательная серия стартует на «Янки Стэдиум» в этот уик-энд. Фактически мы говорим о двух кандидатах на титул MVP. Возможно, через месяц они станут главными кандидатами. Речь о Майке Трауте из «Энджелс», а также об Аароне Джадже из «Нью-Йорк Янкиз». Сейчас в лиге вовсю правит бал молодое поколение, и оба задают направление развития бейсбола.

Если про Траута, то в этом сезоне у 26-летнего игрока 14 хоумранов и 28 RBI, что обрамляется прекрасным процентом реализации выходов на биту (29,2). Данный сезон вполне может стать для Траута лучшим в карьере, и он получит наконец законно заработанный титул самого ценного игрока. В то же время Джадж стал в прошлом сезоне лучшим новичком АЛ и сейчас имеет 13 хоумранов и 38 RBI, что при проценте 28,4 дает ему право претендовать на лавры самого ценного. Впрочем, посмотрим, как эти два лидера сыграют против питчеров, которые станут стартовыми в первом матче из трех.

У «Янкиз» на игру заявлен Луис Северино, который является сегодня одним из лучших контролеров фастбола. Недаром он пропускает в этом чемпионате всего – 2,35. Впрочем, не могу сказать, что последние три встречи он пропускал столь мало. Да, он выиграл два раза, но его показатель пропускаемости составил – 3,00, что является некоторым сигналом к тому, что его можно пробивать.

В то же время у «ангелов» на горке с первых минут появится Эндрю Хини, который, по всей видимости, именно сейчас показывает то, что должен был показывать еще пару лет назад. Так уж сложилось, что его карьеру пока преследовали травмы, но, судя по этому сезону, кошмары лазаретов завершились. В последних пяти встречах он демонстрирует прекрасный показатель пропускаемости – 1,45. Более того, последние четыре старта у него качественные, что говорит о стабильности, на которую вышел Хини. Началась эта серия с игры против «Янкиз», где было пропущено всего лишь одно очко за пять иннингов.

Думаю, что Хини сможет повторить примерно то же самое и на «Янки Стэдиум». Возможно, это будет качественный старт с двумя или тремя пропущенными. Однако его должно поддержать нападение, и особенно Траут, у которого сейчас серая полоса. В связи с этим рискну предположить, что это будет чистая победа «Энджелс».