Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Реал» – «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Эксперт предложил три ставки на эту игру.

«Прогноз на матч финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль»: «Реал» победит», «обе забьют» и «тотал больше 2,5».

Дело вот в чем. «Реал» более опытный, что касается игры в финалах, а «Ливерпуль» там давно не играл. «Ливерпуль» очень хорош в контратаках, но ему никто не даст эти контратаки проводить.

Еще раз повторю, что «Реал» опытная команда, которая не даст разбежаться Салаху и компании. Того искрометного футбола в атаке, который «Ливерпуль» показывает, здесь не будет. У «Реала» есть кому утихомирить нападение «Ливерпуля».

