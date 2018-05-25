26 мая в Киеве состоится главный матч европейского клубного сезона. В финале Лиги чемпионов в третий раз подряд сыграет мадридский «Реал». Соперником подопечных Зинедина Зидана станет «Ливерпуль». Игра начнется в 21:45 мск. Представители российских букмекерских компаний рассказали «Рейтинга Букмекеров» о том, как их клиенты ставят на эту долгожданную встречу.

В финале Лиги чемпионов-2017/18 встретятся «Реал» и «Ливерпуль». Мадридский клуб снова будет защищать титул: с 2016 года подопечные Зинедина Зидана никому еще его не отдавали.

«Реал» — абсолютный рекордсмен по числу выигранных кубков европейских чемпионов. Команда побеждала в финале самого престижного европейского клубного турнира 12 раз. Четырежды — в новом веке: в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах. Ближайший преследователь «сливочных» — итальянский «Милан» — выигрывал трофей семь раз.

«Ливерпуль», в свою очередь, последний раз становился лучшим клубом Европы в 2005 году, когда в драматичном финале переиграл «Милан» в серии пенальти, уступая по ходу игры со счетом 0:3 (тогда основное время закончилось со счетом 3:3). Через два года команды снова встретились в финале, и тогда сильнее был «Милан». Спустя 11 лет «Ливерпуль» снова попытается выиграть свой шестой трофей.

Интересно, что за всю историю «Реал» и «Ливерпуль» встречались лишь пять раз. На счету английской команды три победы, в копилке мадридцев – две. Причем оба раза «Реал» победил своего соперника осенью 2014 года на групповом этапе Лиги чемпионов. Пятью годами ранее «Ливерпуль» выбивал «Реал» из 1/8 финала турнира.

Как букмекеры оценивают шансы команд

БК «Лига Ставок» опубликовала линию матча «Реал» — «Ливерпуль» 2 мая. Тогда на победу подопечных Зинедина Зидана можно было поставить за 2,35. Вероятность успеха команды Юргена Клоппа оценивалась коэффициентом 2,95. На ничью можно было поставить за 3,65.

Сейчас шансы мадридского клуба выиграть равны 2,25, шансы «Ливерпуля» добиться победы — 3,15. На ничейный исход дается коэффициент 4,05.

В БК «Марафон» также отметили, что линия значительно изменилась с момента появления, в частности, сильно вырос коэффициент на ничью: с 3,2 до 3,86. При этом коэффициент на успех «Реала» упал с 2,5 до 2,25, на победу «мерсисайдцев» — с 3,35 до 3,2.

«На изменение коэффициентов наиболее сильно повлияло изменение мировой линии. И это вполне объяснимо. Обычно считается, что финалы крупных футбольных соревнований проходят в закрытой манере: команды играют аккуратно, стараются, в первую очередь, не пропустить. Однако в этом году игроки и специалисты ожидают азартную обоюдоострую игру, в которой каждая из команд имеет хорошие шансы на победу в основное время», — объяснили движение котировок в компании.

Как ставят игроки на 1×2 и на итогового победителя

Клиенты российских БК не сомневаются в том, что победителем Лиги чемпионов снова станет «Реал». Практически в каждой из опрошенных компаний ставки на чемпионство или победу мадридцев существенно превосходят по объему ставки на триумф английского клуба. Приводим данные букмекеров.

«Лига Ставок»

В процентном соотношении на победу «Реала» приходится 76,46% от всей суммы ставок на исход матча, 18,86% сделано на триумф команды Юргена Клоппа, 4,68% — на ничейный исход,рассказал заместитель генерального директора по трейдингу букмекерской компании «Лига Ставок» Максим Афанасьев.

Если говорить о ставках на победителя матча с учетом дополнительного времени и серии пенальти, то на триумф команды Зидана сделано 78,73%от всей суммы ставок на данном рынке (текущий коэффициент 1,61). На чемпионство «Ливерпуля» приходится 21,27% (2,33).

В целом доля ставок на чемпионство «Реала» от всего объема заключенных пари на победителя турнира в текущем сезоне составляет 33,08%. Для сравнения, на «Ливерпуль» приходится 8,3%.

«Марафон»

На победу «Реала» в основное время приходится 60% ставок, на успех «Ливерпуля» – 29% и 11% — на ничью.

Что касается рынка итогового победителя, то игроки также отдают предпочтение более именитому «Реалу»: 80% от всего объема ставок рынка против 20% на «Ливерпуль».

При этом на «сливочных» пришлось около 15% оборота всех ставок на рынке обладателя кубка европейских чемпионов, в то время как на «Ливерпуль» — около 7%.

«Фонбет»

Клиенты БК «Фонбет» чуть сильнее поддержали подопечных Юргена Клоппа, чем игроки других БК. Так, в процентном соотношении на триумф английского клуба с учетом дополнительного времени и серии пенальти приходится 41%. Тем не менее, «Реал» с 59% объема указанного рынка — лидер мнений игроков.

Более того, именно на чемпионство «Реала» ставили клиенты БК «Фонбет» в течение всего турнира: 65% от всего объема ставок на рынке победителя турнира сделано на Королевский клуб.

Bwin Россия

В процентном соотношении на победу «Реала» приходится 59% от всей суммы ставок на исход матча, принятых БК Bwin Россия, 25% — на триумф команды Юргена Клоппа, 16% — на ничью.

Кроме того, на триумф команды Зидана сделано 70% от всей суммы ставок на рынке победителя встречи с учетом дополнительного времени и пенальти.

В целом доля ставок на чемпионство «Реала» от всего объема заключенных пари на рынке обладателя трофея в текущем сезоне составляет 42%.

Как ставят игроки на ТБ/ТМ 2,5 и точный счет

Клиенты российских БК полагают, что игра будет очень результативной. Практически все ожидают града голов, что не удивительно, учитывая статистику выступлений обеих команд в текущем сезоне. Рассмотрим ставки подробнее.

«Лига Ставок»

На ТБ 2,5 приходится 98,92% от всей суммы ставок на этом рынке, и всего лишь 1,08% — на ТМ 2,5. При этом на тотал меньше можно поставить за 2,7, на «верх» – за 1,45.

Самый популярный счет среди клиентов БК «Лига Ставок» — 2:1 в пользу мадридской команды. На этот исход сделано 24,11% от всего объема ставок на данном рынке. На счет 2:2 приходится 23,59%, на 3:1 — 22,4% ставок. Следом расположились результаты 3:2 (15,98%) и 2:3 (13,91%).

«Марафон»

В компании подчеркнули, что предстоящая встреча, как ожидают болельщики, будет яркой и голевой.

«Финал этого года уникален тем, что основным тоталом матча является 3,5: тотал меньше – 1,78, тотал больше – 2,21. Ставки на обе стороны приходят в равных пропорциях.

Что касается тотала 2,5, то этот рынок малопопулярен для ставок. В частности, на данный момент наблюдается крайне низкий оборот на исход «тотал 2,5 – меньше», — рассказали в БК.

Объем ставок рынка «точный счет» пока недостаточен, чтобы можно было говорить о каких-то тенденциях в предпочтениях игроков, сказали в компании, но заметили, что на момент публикации самые популярные счета — 3:1 в пользу «Реала», ничья 2:2, а также любой другой счет, в котором хотя бы одна из команд забьет четыре гола.

«Фонбет»

На ТБ 3,5 приходится 92% от всей суммы ставок на этом рынке, 8% — на ТМ 3,5. При этом на тотал меньше можно поставить за 1,75, на «верх» – за 2,07.

Bwin Россия

В компании наблюдают рост ставок на тотал больше или меньше 3,5, причем игроки уверены в том, что матч будет результативным. Что касается рынка «точный счет», то больше всего клиенты БК ждут, что игра завершится со счетом 3:1 или 4:2 в пользу мадридской команды.

Как ставят игроки на авторов гола

«Лига Ставок»

Больше всего как на автора гола клиенты «Лиги Ставок» ставят на лидера «Ливерпуля» и одного из главных бомбардиров в этом сезоне Мохаммеда Салаха: на то, что он забьет гол, приходится 32,66% от объема ставок на этом рынке (с коэффициентом 2,1). Следом расположились его партнеры по клубу Роберто Фирмино — 31,32% (3,0) и Садио Мане – 12,38% (3,25).

«Марафон»

В компании заявили, что внимание болельщиков и клиентов приковано к главным бомбардирам обеих команд: Криштиану Роналду и Мохаммеду Салаху: на их долю приходится 50% и 25% от всего объема ставок на данном рынке соответственно. При этом третьего футболиста выделить сложно, поскольку ставки на остальных игроков приходят достаточно равномерно.

Bwin Россия

По мнению клиентов БК Bwin Россия, вероятнее всего, забьют Роналду, Салахили Гарет Бэйл: на них приходится больше 70% ставок рынка.

Самые популярные и крупные ставки

«Лига Ставок»

Как рассказал Максим Афанасьев, самая популярная ставка на финал Лиги чемпионов — победа «Реала» в основное время: 29,36% от всего объема ставок на данную игру сделано именно на этот исход. Для сравнения, на чемпионство мадридского клуба сделано 15,21%.

Самая крупная ставка, принятая БК «Лига Ставок» на этот матч, — 1,3 млн рублей на «Реал» с форой (0) по коэффициенту 1,66. Средняя сумма ставки составляет 1,3 тыс. рублей.

«Марафон»

Игроки БК оправдали ожидания трейдеров: самые популярные ставки — на 1х2 (около 30% оборота) и на победителя Лиги Чемпионов (около 30% оборота). Из неосновных исходов наибольшей популярностью пользуется исход «победа «Реала» в основное время + тотал больше 2,5» (около 2% оборота).

Самая крупная ставка, приятная БК «Марафон» на момент публикации — чуть более 500 тыс. рублей на то, что «Реал» выиграет Лигу чемпионов. Средняя сумма ставки на матч составляет около 1 тыс. рублей.

«Фонбет»

В БК «Фонбет» самые популярные ставки — это победа команды Зидана (51%) и триумф «Ливерпуля» (25%).

Самая крупная ставка — 2 млн на то, что мадридский клуб выиграет в финале с учетом дополнительного времени и пенальти, по коэффициенту 1,68.

Итак, в ночь на 27 мая в европейском клубном футболе может поменяться король, либо же гегемония мадридского клуба продлится еще на год. По мнению аналитиков, игроков и экспертов, «Реал» продолжит доминировать на континенте. Сможет ли «Ливерпуль» дать бой и забрать кубок себе, вопреки ожиданиям общественности? Узнаем уже совсем скоро.