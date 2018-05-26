Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на матч «Реал Мадрид» — «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18. Эксперт предлагает две ставки на эту игру.

Всем привет, дорогие друзья!

Вот мы и подобрались к главному матчу футбольной Европы – 26 мая, 21.45 по московскому времени, «Олимпийский стадион», «Реал» против «Ливерпуля». Это финал Лиги чемпионов.

Конечно, на финал Лиги чемпионов, с одной стороны, прогноз давать просто, потому что две команды играющие, две команды, располагающие хорошей атакой. С другой стороны, это отдельно взятая история, где может произойти все что угодно.

«Ливерпуль» перед матчем с «Реалом» не играл три недели. Согласитесь, это серьезный фактор, когда ты немножко теряешь игровой тонус. Тем более что последний матч против «Брайтона», который был 13 мая, получился больше товарищеским, потому что «Брайтон» там никакого сопротивления не оказал — «Ливерпуль» спокойно выиграл 4:0. Как эта пауза отразится на команде Юргена Клоппа? Это большой вопрос.

В свою очередь «Реал» практически боевым составом, за исключением вратаря Кейлора Наваса, сыграл матч против «Вильярреала». Первый тайм провели очень ударно, очень здорово, выиграли 2:0, но во втором тайме отпустили вожжи, сыграв не так сконцентрированно и внимательно. В итоге 2:2. Это к финалу отношения не имеет, но это факторы и нюансы, которые надо учитывать.

Психология – величайшая вещь в нашей жизни. «Реал» не умеет проигрывать финалы. У «Реала» психология победителя в крови, в ДНК. Какая бы ситуация на поле ни складывалась — последняя минута с «Атлетико» в Лиссабоне или матч с тем же «Атлетико» в Милане, когда надо исполнять серию пенальти. Все пять ударов идут в один угол, все исполняют достаточно уверенно. Или это матч против «Ювентуса», когда казалось, что в какой-то отрезок времени «Реал» упустил инициативу, что стоит «Ювентусу» чуть-чуть добавить, и он этот «Реал» пройдет, но… «Реал» выходит победителем. Плюс тот путь, который «Реал» прошел к финалу – «ПСЖ», «Ювентус», «Бавария», — это все психологический момент.

«Ливерпуль» давненько в финалах не играл. С Клоппом играл только разок, где как раз проиграл испанской команде – как мы помним, в Базеле «Севилье» 1:3. С тех пор «Ливерпуль» стал помощнее, посолиднее, повзрослее, но «Реал» есть «Реал». Не удивительно, что «Реал» идет однозначным фаворитом у букмекеров.

Мне кажется, что «Ливерпуль» чем-то напоминает «ПСЖ» с его мощнейшей группой атаки. Но «Реалу» удалось отрезать трио Неймар – Мбаппе – Кавани. Они оказались как бы отстранены от полузащиты и защиты. Если «Реалу» удастся поставить определенный заслон с помощью своей сумасшедшей середины поля Каземиро – Кроос – Модрич – Иско, кто бы там ни играл, и отрезать Мане, Фирмино и Салаха, то у «Ливерпуля» будет мало шансов. С точки зрения структурности игры «Реал» более сбалансированная и более классная команда, согласитесь.

У «Ливерпуля» есть большая проблема – это вратарь. Конечно, Кариус – вратарь неплохой квалификации, но кто знает, что будет именно в этот день. Может, привезет, а может поймает кураж и будет тащить один мяч за другим. Как сказал Юрген Клопп, «Реалу», чтобы забить два мяча, надо четыре момента, поэтому КПД у «Реала» в Лиге чемпионов высочайший.

Я все-таки настаиваю на том, что этот финал снова будет мадридским. Можно было бы спокойно взять «обе забьют» или «обе забьют и тотал больше 2,5», но за эти варианты дают очень-очень скромные коэффициенты. Я думаю, что есть смысл сыграть «индивидуальный тотал «Реала» больше 1,5» — у «Ливерпуля» оборона не самая сильная сторона. Здесь коэффициент неплохой – 1,75.

Как бонус, мне кажется, что «Реал» выиграет, но пропустит. Чтобы «Ливерпуль» не забил ничего, в это сложно поверить. Я думаю, что в обороне у «Реала» тоже не так все надежно, как многим болельщикам мадридской команды хотелось бы. Я думаю, что «Реал» пропустит, но забьет больше. Поэтому как бонус – «победа «Реала» и обе забьют» с коэффициентом выше тройки на сайте Winline. Но все-таки основное мое предложение на эту игру — «индивидуальный тотал «Реала» больше 1,5» с коэффициентом 1,75.

Отправляюсь в Киев с Денисом Казанским, будем работать на этом матче. Денис тоже эксперт и прогнозист команды «Рейтинга Букмекеров». Я думаю, что мы все получим колоссальное удовольствие, когда будем наблюдать за этой игрой. Хорошего настроения, хорошего футбола! Не скучаем, счастливо!