Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 . Эксперт полагает, что в матче будет забито не менее 4 мячей.

Финал Лиги чемпионов на носу, и я даже принарядился по этому случаю. «Реал» — «Ливерпуль». Думаю, вы уже сложили в голове варианты, кто должен победить. Конечно же, фаворит «Реал». Тут нет никаких сомнений. Команда, которая в очередной раз играет в финальном матче.

«Ливерпуль», который провел невероятно эмоциональный сезон и, самое главное, решил вопрос с квалификацией в Лигу чемпионов в чемпионате Англии, со спокойно совестью и душой подходит к финалу в Киеве.

На что бы я обратил внимание? Во-первых, на этот страшный трезубец «Ливерпуля». 31 мяч в активе Фирмино, Салаха и Мане в Лиге чемпионов. Это что-то невероятное. «Реал» провел только один сухой матч из 11. «Реал» пропустит? Конечно. «Ливерпуль» пропустит? Я тоже думаю, что да. Там дисбаланс достаточно серьезный.

Поэтому в этой игре нам стоит ожидать большого количества мячей. И те, и другие не в лучшей форме находятся, особенно «Реал», поэтому будет большой фестиваль ошибок, а значит и голов. Тотал больше 3,5 мяча на финал в Киеве.