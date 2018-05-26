Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».

Думаю, шансов на победу больше у «Ливерпуля», и это связано с тем, что концовка чемпионата Испании была смазана и такая напряженная обстановка внутри «Реала» и вокруг Зидана. Ответный матч с «Баварией» игроки помнят, и все это для «сливочных» должно быть дискомфортно.

В целом, мне кажется, мерсисайдцы очень хорошо проводили матчи Лиги чемпионов, особенно выделю встречи с «Манчестер Сити». У красных есть потенциал достаточный для того, чтобы добиться победы.

Конечно, у мадридцев есть Роналду, есть инерция, есть уверенность и опыт побед. Может быть, это и сыграет какую-то роль, но в конечном счете, мне кажется, атака «Ливерпуля» выглядит более грозно.

Думаю, будет хороший матч, будет открытый футбол и забитые мячи с обеих сторон. Но, уверен, в итоге скажется преимущество англичан в скорости. У Клоппа получается подвести команду к важным матчам в оптимальном состоянии. Поэтому – «Ливерпуль».