Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на товарищеский матч между сборными Италии и Саудовской Аравии. Поединок состоится 28 мая, начало — в 21.45 по московскому времени. “ксперт предлагает поставить на победу сборной Италии с сухим счетом.

Для российской аудитории весьма интересный поединок. Саудовская Аравия соперник сборной России по группе.

У Италии сменился тренер. Сборную возглавил небезызвестный нам специалист Роберто Манчини. Смена главного тренера это всегда встряска для команды. Плюс Манчини пригласил в сборную хорошо знакомого нам Кришито. В общем, думаю, что итальянцы со всей серьезностью отнесутся к этому матчу.

Я во всех прогнозах взял тотал меньше по одной причине. В преддверии чемпионата мира команды, которые там будут выступать, не будут убиваться, чтобы ни в коем случае, например, футболисты не получили травмы. Впереди месяц игр на чемпионате мира. Поэтому думаю, что голевой феерии нам ждать не стоит.