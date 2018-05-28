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Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на товарищеский матч сборных Франция – Ирландия.

Это тот самый случай для французов, когда подготовка к чемпионату мира привносит определенную мотивацию и серьезность. Ирландия на мундиаль не попала, потому для нее этот матч не представляет большой важности. Конечно, я отдам предпочтение Франции. Думаю, что она победит с разницей в два мяча.

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