Компания EA Sports в преддверии выхода обновления «ЧМ-2018» для игры FIFA 18 провела в игре симуляцию мирового первенства. Победителем стала сборная Франции, которая в решающем матче переиграла Германию.

проведенной симуляции ЧМ-2018 французы в финале обыграли Германию в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время матча завершилось ничьей со счетом 1:1. На пути к триумфу команда Дидье Дешама обыграла Аргентину, Уругвай и Бельгию.

Третье место заняла команда Испании, обыгравшая Бельгию со счетом 2:1.

MVP ЧМ-2018 стал игрок сборной Франции Антуан Гризманн. Звание лучшего бомбардира поделили Гризманн и испанец Иско. Лучшим вратарем стал еще один представитель сборной Испании Давид де Хеа, а лучшим молодым игроком – Габриэль Жезус из сборной Бразилии.

Согласно прогнозу от EA Sports, сборная России вышла в плей-офф со второго места в своей группе, пропустив вперед Уругвай. В 1/8 финала хозяева турнира проиграли Испании со счетом 1:3.

Ранее свою версию того, как сложится ЧМ-2018, обнародовали аналитики швейцарского финансового холдинга UBS Group. По их данных, больше всего шансов победить у сборной Германии.