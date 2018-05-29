Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Наталья Вихлянцева — Эшли Барти в первом круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Поединок состоится во вторник, 29 мая. Эксперт считает, что в предстоящем матче ни одной из девушек не удастся легко выиграть.

Наталья Вихлянцева сыграет с Эшли Барти на старте «Ролан Гаррос». Австралийка считается фавориткой. Но, на самом деле, для обеих грунт не является любимым покрытием. И это еще мягко сказано. Вихлянцева до этого года в профессионалах никак не могла одержать победу на грунте. Барти тоже больше любит играть на быстрых кортах.

У Барти есть дыра слева, она часто переходит на резаный удар. Вихлянцева в целом бьет плотнее, играет мощнее. Весь вопрос в том, насколько хорошо она сейчас готова, насколько стабильно будет попадать. В игре Барти нет ничего особенного, чтобы считать ее таким уж явным фаворитом. Вихлянцевой вполне по силам затянуть матч, это как минимум. Победа россиянки меня здесь не удивит. Она талантливее. Просто ей не хватает терпения. Она часто торопится.

Думаю, больше 20,5 гейма девушки здесь сыграют.