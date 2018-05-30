Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на товарищеский матч между сборными Австрии и России. Эксперт считает, что в этой встрече смогут забить обе команды.

В финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов у нас все доехало, теперь с клубных дел мы переключаемся на сборные.

Кто-то готовится к чемпионату мира, как, например, наша команда под руководством Станислава Черчесова, а кто-то просто проводит товарищеские матчи. Игра между Австрией и Россией – это квинтэссенция сбора российской команды в Австрии, где команда Станислава Черчесова провела последнее время. Была дана хорошая нагрузка – одноразовые и двухразовые тренировки.

Почему я говорю квинтэссенция? Потому что суть сбора – это провести контрольную игру после того, как тренировочная работа уже проделана. Потом сборная России возвращается на родину, где проведет матч против сборной Турции.

Что сказать про сборную Австрии? Мы готовимся к домашнему мундиалю, а они просто проводят товарищескую игру на своем поле, в Инсбруке эта игра пройдет. У австрийцев очень приличная банда. Как мы помним, недавно эти команды, еще без Черчесова, играли между собой в отборочном цикле. Сборная России тогда дважды сборной Австрии уступила 0:1. С тех пор не сказать, что сборная Австрии стала сильнее. Она провалила с Марселем Коллером последний отборочный цикл, к чемпионату мира не отобралась. Разумеется, это привело к смене тренера. Пришел новый немецкий специалист, конечно, ему хочется сразу себя зарекомендовать, тем более когда ты играешь против команды, которая является хозяйкой мундиаля. Для тебя такие игры, пусть и товарищеские, очень важны.

У австрийцев очень неплохой подбор игроков, на зависть многим. Футболисты играют не только в Австрии и Германии, но и в АПЛ – Арнаутович например. Драгович – хороший защитник, который по европейским меркам себя хорошо зарекомендовал. Я уже не говорю про Алабу – игрока мюнхенской «Баварии».

Соперник очень непростой, но верится, что сборная России с позитивом закончит австрийский сбор и сумеет показать качественный футбол, чтобы какую-то надежду нам подарить на то, что групповой турнир на чемпионате мира мы пройдем нормально. Скорее всего, сборная наигрывала вариант с двумя центральными защитниками, а не тремя, о чем говорил сам Станислав Черчесов и Мирослав Романченко.

К контрольным товарищеским матчам у сборной России серьезное отношение, хотя в последних играх мы играли не лучшим образом. Уже сложилась такая тенденция, что первые матчи сборная в этом промежутке товарищеских игр играет не лучшим образом, а на вторую собирается и выглядит убедительнее. Так было, например, когда уступили Бразилии 0:3, а с французами сыграли получше, потом с Аргентиной сыграли не очень здорово, а уже следующий матч с испанцами выдали поинтереснее. Здесь настрой должен быть максимально боевой, потому что отсев игроков пойдет после товарищеских игр. Кстати, на игру с турками состав сборной должен окончательно определиться.

Веду к тому, что пропустить нашей сборной, скорее всего, придется. Мы редко играем на ноль в товарищеских матчах. Австрийцы за последние 11 игр проиграли, если не ошибаюсь, только один раз. При этом у них есть победа над соперником сборной России по группе на чемпионат мира – сборной Уругвая со счетом 2:1. Поэтому, скорее всего, мы пропустим, но и забьем. Дзюба, Смолов, Головин, Дзагоев, братья Миранчуки захотят себя проявить, они что-то могут придумать впереди. За оборону как-то боязно, а за атаку поспокойнее.

Мой вариант на эту игру – «обе забьют» за очень приличный коэффициент. Думайте сами, решайте сами, повторюсь, сборной России эти контрольные матчи очень важны. Хотелось бы, чтобы в преддверии чемпионата мира сборная подарила хорошее и позитивное настроение. Поэтому мой вариант – «обе забьют».