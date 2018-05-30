Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Душан Лайович — Александр Зверев во втором круге мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос», турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Поединок состоится в среду, 30 мая. Эксперт считает, что в предстоящем матче Лайович сумеет побороться с фаворитом.

Саша Зверев в первом круге вообще не почувствовал никакого сопротивления со стороны Ричардаса Беранкиса. Но литовец и на грунте играет не особенно здорово, да и вообще не соперник Звереву. Там просто без шансов было.

А вот у Лайовича, на мой взгляд, шансы есть. Он как раз на грунте играть любит. Да и вообще в матчах с фаворитами серб может показывать хороший теннис, играть раскрепощенно. Он это показывал во встрече с Роджером Федерером на Уимблдоне. Терять Лайовичу нечего. А он еще и в очень приличной форме. На прошлой неделе он играл в полуфинале турнира в Лионе, где уступил лишь Доминику Тиму в трех тяжелых партиях. И уже здесь Душан разгромил чеха Иржи Веселы.

Я хочу рискнуть и поставить на то, что хотя бы партию Лайович возьмет. Все-таки нет уверенности, что все психологические проблемы оставили Зверева на турнирах «Большого шлема». Он и сам может буквально сдать партию. Но и Лайович не так плох.