Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на товарищеский поединок между сборными Австрии и России. Матч состоится 30 мая в Инсбруке, начало — в 21.45 по московскому времени. Эксперт предлагает три ставки на эту встречу.

Прогноз на матч Австрия – Россия: «ничья», «обе забьют» и «тотал меньше 2,5».

Сейчас время подготовки к чемпионату мира, обе команды будут не в лучшей форме. Вообще, когда чемпионаты мира проходят, команды вначале только раскачиваются. Только в конце чемпионата они приходят к тому, что собой представляют. Поэтому мне думается, что голов много не будет, будут играть от обороны и стараться много не пропустить, будет ничья.