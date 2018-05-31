Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч сборных Словакии и Нидерландов. Встреча состоится в четверг, 31 мая, на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что голландцы победят.

У Голландии сменился тренер. Теперь надежды возлагают на Рональда Кумана, легендарного футболиста, который пока еще не стал топ-тренером. Какие-то положительные сдвиги были видны в игре голландцев с португальцами. Что-то уже получалось у оранжевых. Они были командой. Какая-то стройность появилась, в том числе и в защите. Не было такого, чтобы все бежали гурьбой за мячом, в одну точку. Посмотрим, как дальше будет получаться у Кумана.

Играть голландцам со словаками, которые всегда вяжут соперников по рукам и ногам, особенно тех, которые на бумаге их превосходят в классе. Даже в товарищеской встрече вряд ли что-то поменяется. Словаки будут достаточно аккуратны, чтобы не дать свободных зон голландцам.

Но, как мне кажется, класс Голландии должен сказаться. Да, сейчас Голландию к топ-сборным не отнесешь, но футболисты в ее составе более мастеровитые, чем у словаков (за исключением Гамшика). Ставлю на чистую победу Голландии.