Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе записала видео с прогнозом на матч Дарья Касаткина — Каролина Возняцки в четвертом круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче будет сыграно не менее 22 геймов.

Завтра россиянка Дарья Касаткина сыграет с Каролиной Возняцки.

Ох, уже эта Каролина! На любом покрытии она может доставить сложности любой оппонентке. По личным встречам впереди Касаткина, правда, на грунте девушки не встречались. Но хочется сказать, что как раз грунтовое покрытие больше подходит Даше, потому что она вращает, играет более разнообразно.

Каролина Возняцки больше играет в одном ритме, перебивает мяч через сетку, не ошибается, борется до последнего вздоха, но сама редко забивает мячи. Это исключительные случаи, когда Каролину просто заставляют идти вперед, но и то она обостряет игру не за счет сильных ударов, а за счет того, что она ногами быстро выходит на мяч и обостряет за счет скорости соперницы игру.

Скорее всего, будет больше 21,5 гейма. Ожидается борьба в каждом сете, Дарье будет нелегко.