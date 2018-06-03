Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на товарищеский матч сборных Испании и Швейцарии. Встреча состоится в воскресенье, 3 июня, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева победят без проблем.

Когда-то эти команды играли матч, открывавший для них чемпионат мира. Было это в Южной Африке в 2010-м, и тогда швейцарцы победили. Я думаю, что с тех пор все-таки много воды утекло. Испанская сборная пережила смену поколений, неудачно выступив на прошлом чемпионате мира. Сейчас у Испании немного другая команда.

У швейцарцев тоже многие ушли, многое поменялось. Самое главное — ушел тренер Оттмар Хитцфельд. Сейчас это уже не та швейцарская сборная.

Мне кажется, что испанцы будут явными фаворитами в этом матче. Когда у них хорошее настроение, они могут сотворить все что угодно с любой сборной. Мы видели, что они сделали с Аргентиной. И сейчас у испанцев должно быть хорошее настроение. Еврокубки прошли при их доминации. Оба трофея взяли клубы из Мадрида.

Ставлю на победу Испании с форой (-1,5) и коэффициентом 1,95.