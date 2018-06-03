Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч сборных Бразилии и Хорватии. Встреча состоится в воскресенье, 3 июня, на нейтральном поле — стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито не менее трех мячей.

Интересная игра, которая состоится на стадионе «Ливерпуля» «Энфилде». Посмотрим, как болельщики встретят Коутиньо. Понятно, как они встретят Фирминьо и Ловрена. Хорваты точно не будут мальчиками для битья, у них классная сборная. В отборочном турнире не все гладко было, но они могут играть в фантастический футбол. Бразильцам будет интересно проверить себя на таком мощном сопернике.

Мне кажется, что команды не будут слишком много времени уделять обороне, постараются показать английским болельщикам качественный атакующий футбол. Из топовых игроков не будет разве что Неймара. Остальные должны сыграть, даже Модрич. Жду увлекательного футбола с массой забитых мячей. Бразилия два точно должна забить. Но и у Хорватии атака прекрасная. Есть Манджукич, с фланга здорово атакует Перишич, Крамарич становится все более значимой фигурой.

Мой вариант на эту встречу — «тотал больше 3 мячей». Скучно в этом матче не будет.