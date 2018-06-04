Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе записала видео с прогнозом на матч Серена Уильямс — Мария Шарапова в 1/8 финала женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Эксперт считает, что в предстоящем матче россиянка одержит победу.

Привет всем любителям тенниса!

Нас ждет историческое противостояние: Маша Шарапова сразится с Сереной Уильямс. Что хочется отметить? Серена еще не набрала полноценную форму. Вы, наверное, знаете, что 1 сентября она родила ребенка, дочку Алексис.

Для нее это третий турнир. Она играла на турнирах в Индиан-Уэлсе и Майами. Игровой практики такой шикарной как у Маши еще не наблюдается. Хотя она и в пару записалась, но это не поможет на этот раз американской теннисистке. Несмотря на разгромный счет личных встреч, есть вероятность того, что в данной форме Маша Шарапова готова обыгрывать Серену.

Уильямс не успела прийти в себя физически. В теннисном плане она также не на пике своей формы. Маша постепенно набирает форму, разгромила Плишкову, не оставив и мокрого места. В общем, и в целом, кажется, что Шарапова обыграет Уильямс.