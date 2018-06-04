Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на товарищеский поединок между сборными Италии и Нидерландов. Поединок состоится 4 июня, начало — в 21.45 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на победу итальянцев в малорезультативном матче.

Встречаются команды, которые, к сожалению, не примут участие на чемпионате мира.

В Италии идет перестройка сборной. Команду возглавил Роберто Манчини. Футболисты стараются, чтобы понравиться главному тренеру. Под руководством нового специалиста итальянцы сыграли уже несколько матчей, и я думаю, что в предстоящей встрече будет более четко видно, какой игры хочет от своей команды Манчини. Плюс встреча пройдет в Италии.

Что касается Нидерландов, то эта команда, конечно, далека сейчас от того звездного состава, который наводил ужас на Европу и при этом играл очень результативно. В последнее время значительно сдала эта сборная, и неслучайно она не едет на чемпионат мира. Поэтому здесь я отдаю предпочтение итальянцам.