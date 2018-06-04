Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анжелика Кербер — Каролин Гарсия в четвертом круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Поединок состоится в понедельник, 4 июня. Эксперт считает, что в предстоящем матче немка одержит победу.

По тому, что я вижу в исполнении Анжелики Кербер, она стала гораздо увереннее играть на медленном грунте. Она по-прежнему все тащит, но при этом гораздо чаще обостряет. И это приносит ей успех. Кики Бертенс вроде бы считалась фавориткой в матче с Кербер, играла также достаточно неплохо. Но в решающие моменты Кербер выручала стабильность.

В принципе, по характеру матч с Гарсией ничем не будет отличаться от встречи с Бертенс. И здесь соперница Кербер будет гораздо активнее, она будет много атаковать. Кербер будет стараться все возвращать на чужую часть корта и по возможности находить моменты для контратак.

Гарсия вроде бы фаворит. За нее будут болеть, ждать победы. Но мне кажется, что такой пресс для нее лишнее. Она в Кубке федерации из-за этого зачастую выглядела не лучшим образом. Для нее спокойствие гораздо удобнее. Кербер же понимает, что ей нужно делать. На Бертенс удалось потренироваться. Ставлю на победу немки.