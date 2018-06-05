Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видеопрогноз на товарищеский матч между сборными России и Турции. Эксперт считает, что в этой встрече хозяева поля выиграют и забьют первый гол.

Последний тест, последний экзамен сдает сборная России перед чемпионатом мира. Начиналось все с матча против сборной Турции и вот сейчас закольцовывается как раз перед чемпионатом мира также против Турции.

Тогда сборная была совсем сырой, сыграла вничью, со счетом 0:0. Интересно, за эти два года что-то кардинально изменилось? Судя по последней игре против австрийцев — вряд ли. Сборная России предстала командой очень разрозненной, очень некомандной, и, честно говоря, все это посадило внутри какое-то чувство тревоги. Неужели так плохо сборная готова к чемпионату мира?

Футболисты и тренеры говорят, что все дело в нагрузках, не хватило свежести. В матче с Турцией мы увидим другой футбол. Раз говорят, то давайте увидим другой футбол, поверим сборной России. Мне кажется, что хороший вариант, что дома играют. Кстати, комментаторы верят вот в эту статистику, какую-то мистическую деталь. Сборная России последний раз выиграла в октябре прошлого года, когда играла против сборной Южной Кореи. Как раз тот матч комментировал я. Сейчас матч России против Турции тоже доведется комментировать мне. Поэтому если Черчесов от Турции до Турции закольцовывается, то я от Южной Кореи до Турции.

Предлагаю сыграть победу сборной России, даже, наверное, следующий вариант — первый гол России и победа с очень хорошим коэффициентом выше двойки. Попробую объяснить, почему я выбрал именно эту ставку, а не какую-то другую. Все-таки свой стадион, свои болельщики. Много игроков ЦСКА, им все знакомо. Пора бы, пора выиграть сборной России как раз перед чемпионатом. Поэтому мой прогноз — победа России, и Россия забьет первой. Что думаете вы, это уже ваше решение. Чао!