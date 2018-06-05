Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Доминик Тим — Александр Зверев в четвертьфинале мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос», турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Поединок состоится во вторник, 5 июня. Эксперт считает, что в предстоящем матче австриец победит.

Думаю, этого матча многие ждали, когда только увидели сетку «Ролан Гаррос». Но с какими гигантскими проблемами уже столкнулся Саша Зверев за первую неделю. Три подряд пятисетовых матча он выиграл, причем во всех трех уступал 1:2 по сетам. С Кареном Хачановым по игре у него вообще не было видно шансов в третьей партии, на старте четвертой. Но Карен свои возможности сделать брейк упустил, а потом Зверев завелся после предупреждения от судьи. А Хачанов сник. Но все-таки изматывающие матчи должны сказаться на готовности Зверева. Он молод, но столько бегать каждые два дня — это перебор.

К Доминику Тиму тоже есть вопросы. В трех сетах он не выигрывает, по сету проигрывает в последних матчах. Так было с Циципасом, Берретини и Нисикори. Но японца в целом удалось обыграть с запасом. В первых двух партиях был вынос.

Несмотря на то что недавно в Мадриде Зверев легко обыграл Тима, я ставлю на австрийца. Все-таки корты в Испании больше подходят Саше, там они быстрее, чем на «Ролан Гаррос». И это удобно для Тима. К тому же матч из пяти сетов, и у Тима сохранилось больше сил.