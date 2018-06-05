Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Слоан Стивенс — Дарья Касаткина в четвертьфинале женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Поединок состоится во вторник, 5 июня. Эксперт считает, что в предстоящем матче россиянка победит.

Дашу Касаткину не сбило с настроя то, что ее матч с Каролиной Возняцки в воскресенье прервали из-за темноты. В принципе, она и сама была не против этого. Доигрывание продлилось всего несколько минут — Даша взяла три гейма и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Это ее самое значимое достижение в карьере.

И в игре со Слоан Стивенс Дашу считают фаворитом. Основания для этого есть. Она предпочитает грунтовое покрытие, для Стивенс оно не самое любимое. В этом году Касаткина уже побеждала Стивенс в Индиан-Уэллсе, причем довольно легко. И, на мой взгляд, игра Касаткиной, которая действует очень нестандартно, вариативно, не очень удобна Стивенс, которая любит плотный теннис. Американка предпочитает контратаковать, использовать чужую скорость. Касаткина же накручивает, использует укороченные, но и пробивает тоже.

Смущает, конечно, что так легко Стивенс сумела победить Анетт Контавейт, но, судя по всему, эстонка все эмоции отдала в игре с Квитовой. Но и опять-таки Контавейт атакует постоянно, а Стивенс сумела подстроиться.

Ставлю на Касаткину. Ей тяжело с игроками, которые играют очень мощно. Речь о Киз, Квитовой. Со Стивенс на грунте у нее должно быть преимущество.