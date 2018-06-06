Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на товарищеский поединок между сборными Нигерии и Чехии. Поединок состоится 6 июня, начало — в 16.00 по московскому времени. Наш эксперт предлагает поставить на то, что обе команды смогут забить, но в итоге сборная Нигерии одержит победу.

Вот я не знаю, где они сыграют, но, учитывая тот факт, что Нигерия будет играть на чемпионате мира, она победит. Также мне думается, что обе команды смогут забить и тотал матча будет больше 2,5. Сборная Нигерии — это такая мощная команда, в которой есть мощные игроки, которые играют во многих командах.

Игроков из сборной Чехии поменьше, конечно, в Европе. Я думаю, что они не особо настроены, но нигерийцы все-таки их заставят бегать. Могу сказать, что матч получится интересным.