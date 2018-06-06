Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль Надаль — Диего Шварцман в четвертьфинале мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос», турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Поединок состоится в среду, 6 июня. Эксперт считает, что в предстоящем матче австриец победит.

Сумасшедшую волю к победе проявил Диего Шварцман в матче с Кевином Андерсоном. По сути, он весь матч проигрывал, безнадежно отставал. Первые два сета Андерсон выиграл без борьбы, вел в третьем, подавал на матч в четвертом, но аргентинец не ломался, а в итоге не выдержал высоченный южноафриканец. В пятом сете преимущество Диего было большим.

Рафа Надаль не так уж легко сумел победить немца Максимилиана Мартерера. Тот показал, что является очень талантливым теннисистом. Добраться до тай-брейка в одном из сетов с Надалем — это уже достижение на этом «Ролан Гаррос». Если бы играл Мартерер не с Надалем, то имел бы шансы победить.

Играют Надаль и Шварцман постоянно в последнее время. Рафа его называет хорошим приятелем. И Диего дает бой всякий раз. Помним мы и пять сетов в Австралии в этом году, и плотную борьбу в Мадриде, пусть счет и кажется довольно легким — 6:3, 6:4. Шварцман далеко не так прост, чтобы его выносить. Он сам атакует, очень серьезно прибавил в плане подачи.

На мой взгляд, затянуть игру Шварцману под силу, поэтому выберу вариант «больше 27,5 гейма».